В Орле вышли на борьбу с нелегальным бизнесом

В Орле начались проверки, направленные на пресечение незаконного предпринимательства. По поручению главы горадминистрации Александра Муромского в областном центре создана рабочая группа, которая займется поиском незаконного предпринимательства.

Как пояснил начальник финансово-экономического управления Игорь Краличев, на минувшей неделе была проведена проверка в Железнодорожном районе на предмет целевого использования коммерческой недвижимости. Из 18 проверенных объектов у двух собственников отсутствовали документы по сервитуту. После проверки собственники занялись их оформлением.

По информации Игоря Краличева, вся информация о количестве работающих и площадях, занимаемых коммерческими организациями, будет систематизирована и передана для дальнейшей работы в налоговую инспекцию. Рейды сейчас проходят два раза в неделю.

«У вас таких комиссий должно работать как минимум четыре в каждом районе. Работу необходимо вести ежедневно и системно: выявлять объекты, которые не зарегистрированы, либо зарегистрированы, но не с тем видом разрешенного использования, либо занимаются не той деятельностью, которая предусмотрена уставом, и не декларирована. Также нужно подключиться к этой работе и нашим учреждениям, которые выполняют функции заказчиков, управлению коммунальным хозяйством (УКХ) и капитального строительства (УКС). Мы проторговали практически все объекты, которые финансируются из бюджета, поэтому наши подрядчики и их субподрядчики должны платить только «белую» зарплату своим работникам». Если обнаруживаются подозрительные случаи, когда на большой объем работ в фирме оформлены два человека, то это повод сразу обратиться в нашу комиссию по легализации заработной платы», — подчеркнул Александр Муромский.