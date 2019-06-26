В Орле выступит Хор Турецкого (12+)

1 июля на площади Ленина в Орле состоится концерт Хора Турецкого в рамках Дней Москвы в Орловской области, сообщает Официальный портал Орловской области.

Начало концерта в 18.30.

Дни Москвы в Орловской области пройдут с 11 по 12 июля.

Орловцев также приглашают принять участие в творческом онлайн-конкурсе «Моя Москва» на знание истории и традиций столицы. Его учредитель – департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы.

Конкурс проводится с 1 июня по 1 июля. Подведение итогов – 6 июля.

Участники могут выиграть бесплатную путевку на двоих в столицу на два дня. В путевку входит проезд, проживание, питание и экскурсионная программа.

Подробная информация о конкурсе размещена на официальном сайте http://днимосквы2019.рф/