В Орле выступит мистический театр «У моста»

9 июня в Орле в рамках седьмого Международного фестиваля «LUDI» выступит широко известный в Европе, единственный в мире мистический Театр.
«У Моста» — трижды номинант и лауреат национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА», обладатель Гран-При международного театрального форума «Золотой Витязь»-2014, обладатель 40 Гран-При зарубежных фестивалей, чемпион индийской театральной олимпиады, участник
154 международных фестивалей. По рейтингу журнала FORBES театр «У Моста» входит в десятку лучших театров России. По версии портала Yell.ru театр «У Моста» занимает четвертое место в рейтинге лучших российских театров. Театр гастролировал в Индии, Египте, Австрии, Германии, Польше, Чехии, Болгарии, Сербии, Косово, Боснии и Герцеговине, Македонии, Черногории, Латвии, Литве, Эстонии, Украине, Белоруссии, Венгрии, Словакии, Словении, Румынии и во многих городах России.

Основатель и художественный руководитель театра — Сергей Федотов, Заслуженный артист РФ, Заслуженный деятель искусств РФ, лауреат Национальной премии Чехии им. А. Радока, лауреат премии Правительства РФ, лауреат национальной премии «ЗОЛОТАЯ МАСКА».

«У Моста» – авторский театр, сохраняющий и продолжающий лучшие традиции русского психологического театра, а также совмещающий в себе идеи репертуарного театра и театра-лаборатории. Исключительность художественного метода Сергея Федотова в том, что он направлен на развитие традиций великого русского психологического театра, обогащенного открытиями школ Михаила Чехова и Ежи Гротовского.

«ЧЕРЕП ИЗ КОННЕМАРЫ» М. МакДонах. «Череп из Коннемары» числится в  репертуаре театра уже больше десятка лет, первые награды за него театр получил еще в 2005 году. Весь мир пытается проникнуть в писательскую лабораторию Мартина МакДонаха и объяснить природу его жестокого парадоксального комедийного таланта. Гротесковый психологизм, абсурдная неразрешимость ситуации, «черный» юмор, характерные для МакДонаха, – в этой пьесе умножены и доведены до предела. «Череп» — это наиболее инфернальная пьеса МакДонаха.

Мик Дауд, линэнский могильщик, должен в компании с братьями Хенлон извлечь из могилы останки своей жены, погибшей семь лет назад при весьма таинственных обстоятельствах. Между тем все жители городка подозревают в ее убийстве самого Мика…

Спектакль пройдет в театре «Свободное пространство».

 

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Опубликовано 22 мая 2017 в 12:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 6

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