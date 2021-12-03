В Орле ярмарка на Московской приказала долго жить

Начиная с этих выходных, ярмарочная площадка на ул. Московской, 67 будет закрыта. Поводом к этому послужила невостребованность у участников торговли, — рассказали в пресс-службе горадминистрации. Напомним, ярмарка на ул. Московской, 67 открылась этой осенью. Её вместимость составляла 60 торговых мест. Предприниматели могли реализовывать здесь любую продукцию – от овощей и фруктов до молочных и мясных изделий.

Администратором этой ярмарки, как и других городских площадок, выступало МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла». Кстати, ярмарки на ул. Приборостроительной и в сквере Комсомольцев продолжат работать в прежнем режиме.