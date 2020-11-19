19 ноября 2020



В Орле ёлочные базары планируется открыть более чем по 30 адресам

Как сообщает администрация города Орла, арендаторам предлагается на выбор 31 площадка. Востребованными остаются 18 площадок по следующим адресам:

  • ул. Тургенева в районе дома №41;
  • ул. 5 Августа в районе дома №19;
  • Наугорское шоссе в районе дома №82;
  • ул. Московская в районе дома №112;
  • ул. Льва Толстого в районе дома №19;
  • ул. Авиационная в районе дома №3;
  • ул. Комсомольская в районе дома №196;
  • ул. Планерная в районе дома №69;
  • ул. Машкарина в районе дома №10;
  • ул. Карачевская в районе дома №144;
  • ул. Металлургов в районе памятника «Металлург»;
  • ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;
  • ул. Полесская в районе дома №53;
  • ул. Приборостроительная в районе дома №44;
  • Наугорское шоссе в районе дома №48;
  • ул. Генерала Родина в районе дома №52;
  • ул. Саханская в районе дома №2;
  • ул. Кромская в районе дома №15.

На остальные 13 площадок претенденты уже есть. Аукцион, который пройдёт 25 ноября 2020 года в малом зале администрации Орла, определит победителей. Выиграет тот, кто предложит наиболее высокую цену лота.

Предположительно ёлочные базары разместят по следующим адресам:

  • ул. Октябрьская в районе дома №57;
  • пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
  • ул. Пушкина в районе дома №20;
  • пл. Комсомольская в районе дома №78б;
  • ул. Авиационная в районе дома №3;
  • ул. Комсомольская в районе дома №242;
  • ул. Комсомольская в районе дома №356;
  • ул. Комсомольская в районе дома №384;
  • ул. Блынского в районе дома №2;
  • ул. Раздольная в районе дома №86;
  • площадь им. Г.К. Жукова;
  • ул. 8 Марта в районе дома №19;
  • ул. Октябрьская в районе дома №120.

Срок аренды этих площадок — с 15 по 31 декабря 2020 года.

Заявки на участие в аукционе по размещению ёлочных базаров будут приниматься сегодня до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в финансово-экономическом управлении администрации Орла по адресу ул. Пролетарская гора, 1, каб. 424 или 526.

 

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Опубликовано 19 Ноя 2020 в 12:51. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 10

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