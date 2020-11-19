В Орле ёлочные базары планируется открыть более чем по 30 адресам
Как сообщает администрация города Орла, арендаторам предлагается на выбор 31 площадка. Востребованными остаются 18 площадок по следующим адресам:
- ул. Тургенева в районе дома №41;
- ул. 5 Августа в районе дома №19;
- Наугорское шоссе в районе дома №82;
- ул. Московская в районе дома №112;
- ул. Льва Толстого в районе дома №19;
- ул. Авиационная в районе дома №3;
- ул. Комсомольская в районе дома №196;
- ул. Планерная в районе дома №69;
- ул. Машкарина в районе дома №10;
- ул. Карачевская в районе дома №144;
- ул. Металлургов в районе памятника «Металлург»;
- ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;
- ул. Полесская в районе дома №53;
- ул. Приборостроительная в районе дома №44;
- Наугорское шоссе в районе дома №48;
- ул. Генерала Родина в районе дома №52;
- ул. Саханская в районе дома №2;
- ул. Кромская в районе дома №15.
На остальные 13 площадок претенденты уже есть. Аукцион, который пройдёт 25 ноября 2020 года в малом зале администрации Орла, определит победителей. Выиграет тот, кто предложит наиболее высокую цену лота.
Предположительно ёлочные базары разместят по следующим адресам:
- ул. Октябрьская в районе дома №57;
- пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);
- ул. Пушкина в районе дома №20;
- пл. Комсомольская в районе дома №78б;
- ул. Авиационная в районе дома №3;
- ул. Комсомольская в районе дома №242;
- ул. Комсомольская в районе дома №356;
- ул. Комсомольская в районе дома №384;
- ул. Блынского в районе дома №2;
- ул. Раздольная в районе дома №86;
- площадь им. Г.К. Жукова;
- ул. 8 Марта в районе дома №19;
- ул. Октябрьская в районе дома №120.
Срок аренды этих площадок — с 15 по 31 декабря 2020 года.
Заявки на участие в аукционе по размещению ёлочных базаров будут приниматься сегодня до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в финансово-экономическом управлении администрации Орла по адресу ул. Пролетарская гора, 1, каб. 424 или 526.