В Орле ёлочные базары планируется открыть более чем по 30 адресам

Как сообщает администрация города Орла, арендаторам предлагается на выбор 31 площадка. Востребованными остаются 18 площадок по следующим адресам:

ул. Тургенева в районе дома №41;

ул. 5 Августа в районе дома №19;

Наугорское шоссе в районе дома №82;

ул. Московская в районе дома №112;

ул. Льва Толстого в районе дома №19;

ул. Авиационная в районе дома №3;

ул. Комсомольская в районе дома №196;

ул. Планерная в районе дома №69;

ул. Машкарина в районе дома №10;

ул. Карачевская в районе дома №144;

ул. Металлургов в районе памятника «Металлург»;

ул. Октябрьская в районе дома №60, на пересечении с ул. 60-летия Октября;

ул. Полесская в районе дома №53;

ул. Приборостроительная в районе дома №44;

Наугорское шоссе в районе дома №48;

ул. Генерала Родина в районе дома №52;

ул. Саханская в районе дома №2;

ул. Кромская в районе дома №15.

На остальные 13 площадок претенденты уже есть. Аукцион, который пройдёт 25 ноября 2020 года в малом зале администрации Орла, определит победителей. Выиграет тот, кто предложит наиболее высокую цену лота.

Предположительно ёлочные базары разместят по следующим адресам:

ул. Октябрьская в районе дома №57;

пер. Трамвайный (сквер кинотеатра «Родина»);

ул. Пушкина в районе дома №20;

пл. Комсомольская в районе дома №78б;

ул. Авиационная в районе дома №3;

ул. Комсомольская в районе дома №242;

ул. Комсомольская в районе дома №356;

ул. Комсомольская в районе дома №384;

ул. Блынского в районе дома №2;

ул. Раздольная в районе дома №86;

площадь им. Г.К. Жукова;

ул. 8 Марта в районе дома №19;

ул. Октябрьская в районе дома №120.

Срок аренды этих площадок — с 15 по 31 декабря 2020 года.

Заявки на участие в аукционе по размещению ёлочных базаров будут приниматься сегодня до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) в финансово-экономическом управлении администрации Орла по адресу ул. Пролетарская гора, 1, каб. 424 или 526.