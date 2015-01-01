В Орле за апрель выпало всего 18% месячной нормы осадков

По данным сайта «Погода и климат», в минувшем месяце в областном центре выпало всего 8 мм осадков. Это составляет 18% от месячной нормы. Весенние засухи стали в последние годы привычным для орловцев явлением, а вот природа на такие катаклизмы отзывается очень болезненно. В первую очередь, если в ближайшее время не пойдут дожди, под вопросом окажется очередной «рекордный» урожай. Дачники и садоводы уже жаловались корреспонденту «Орловской среды», что плохо приживаются сделанные уже в этом сезоне прививки.

Между тем, апрель 2017-го оказался еще и на полградуса теплее нормы. Если обычно по итогам месяца средняя температура оказывается 7,2 градуса тепла, то в минувшем месяце в среднем вышло 7,7. При этом, самая низкая температура воздуха (-6.7°) была 21 апреля. А самая высокая температура воздуха (+24.8°) была 29 апреля.

 

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Опубликовано 02 мая 2017 в 11:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 12

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Жил отважный капитан.


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Поздравление для
Вадима Потомского
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