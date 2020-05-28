28 мая 2020



В Орле за четыре месяца собрано более 5 млрд. рублей налогов

По итогам 4 месяцев текущего года на территории города Орла было собрано более 5 млрд. рублей налогов и сборов (или 116,3%, к аналогичному периоду прошлого года).

Так, в федеральный бюджет собрано более 1,4 млрд. рублей. Поступления выросли на 696,2 млн. рублей. Основным рост обеспечил НДС, платежи которого возросли в 2,1 раза и составили более 1,2 млрд. рублей.

В территориальный бюджет поступило почти 3,9 млрд. рублей налогов — больше чем в прошлом  году на 41,4 млн. рублей.

По налогу на прибыль платежи возросли на 141,3 млн. рублей и составили 949,5 млн. рублей; по транспортному налогу платежи возросли на 4,7 млн. рублей и составили 63,4млн. рублей (из них: по транспортному налогу с физических лиц платежи возросли на 1,5 млн. рублей, по транспортному налогу с юридических лиц возросли на 3,2 млн. рублей); по налогу на имущество физических лиц платежи увеличились на 0,4 млн. рублей и составили 5,2 млн. рублей.

Поступления доходов в городской бюджет за 4 месяца 2020 года составили 565,1 млн. рублей, информирует пресс-служба УФНС по г. Орлу.

 

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Опубликовано 28 мая 2020 в 14:34. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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