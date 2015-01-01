В Орле за июнь выпала лишь ¼ от месячной нормы осадков

Июнь преподнес неприятный сюрприз — осадков выпало лишь ¼ от месячной нормы, сообщает сайт «Погода и климат». При этом начало месяца выдалось прохладным — сразу три дня установили своеобразный рекорд по самым низким среднесуточным температурам. А вот рекорд по жаре поставил лишь один день — 23 июня, когда столбики термометров поднялись до отметки +33,3 градуса. Судя по прогнозу, исправить ситуацию может лишь последний день июня, когда ожидаются дожди. Между тем, весной в городе была высажена масса новых деревьев и они очень нуждаются в поливе. Если у вас есть такая возможность — побеспокойтесь о новых посадках. В городе катастрофически не хватает зелени.

 

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Опубликовано 27 Июн 2018 в 17:08. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 9

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