20 апреля 2020



В Орле за нарушение режима самоизоляции оштрафуют двух граждан Таджикистана

За нарушение режима самоизоляции два гражданина Таджикистана привлечены к административной ответственности решением Советского районного суда г. Орла. Каждого оштрафуют на 15000 рублей.

В ходе рассмотрения дела судом было установлено, что данные граждане прибыли на территорию Орловской области из г. Москвы. В нарушение пункта 3 Приложения 2 Указа губернатора Орловской области от 3 апреля 2020 года № 156 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Орловской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», согласно которому граждане, прибывшие на территорию Орловской области с территории иных субъектов Российской Федерации, обязаны обеспечить самоизоляцию по месту проживания (пребывания) в течение 14 календарных дней, за исключением случаев прямой угрозы жизни и здоровью, нарушили режим самоизоляции и находились в общественном месте.

Судебные акты не вступили в законную силу и могут быть обжалованы в установленном порядке, информирует Советский районный суд г. Орла.

 

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Опубликовано 20 Апр 2020 в 16:49. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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