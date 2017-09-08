В Орле за ненадлежащее состояние жилого дома оштрафуют руководителя ЖЭУ

Сотрудники Управления государственной жилищной инспекции Орловской области по обращениям граждан, проживающих в многоквартирном доме № 6 по ул. Кузнецова в Орле, провели надзорные мероприятия в отношении управляющей организации ООО «УК ЖЭУ № 12».

В ходе проверки выявлены нарушения лицензионных требований в части ненадлежащего технического и санитарного состояния общедомового имущества. В частности, подвальное помещение затоплено фекальными стоками, повреждены стены в подъезде, оголены участки электропроводки, в помещении технического этажа — трупы птиц, органические отложения, кровля протекает в нескольких местах. Выявленные нарушения создают угрозу жизни и здоровью граждан, сообщает пресс-служба жилинспекции.

Для устранения выявленных нарушений управляющей организации ООО «УК ЖЭУ № 12» выдано предписание. В отношении руководителя составлен протокол об административном правонарушении, который направлен в адрес мирового судьи судебного участка № 3 Северного района г. Орла. Должностное лицо управляющей организации признало свою вину в совершении правонарушения.