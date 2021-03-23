23 марта 2021



В Орле за порчу имущества и кражу задержали 22-летнего гражданина

В сетевом магазине, расположенном на улице Октябрьской в Советском районе города Орла, произошел инцидент, потребовавший вмешательства сотрудников Росгвардии.

Персонал торгового заведения обратил внимание, что один из посетителей скрыл от оплаты ряд товаров. Подозреваемый в хищении гражданин вступил в перепалку с персоналом, в ходе которой разбил стекло входной двери.

Прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника и передал сотрудникам полиции.

Как выяснили силовики, ранее 22-летний орловец привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем, грабеж и кражи, сообщает пресс-служба Росгвардии.

 

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Опубликовано 23 Мар 2021 в 14:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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