В Орле за порчу имущества и кражу задержали 22-летнего гражданина

В сетевом магазине, расположенном на улице Октябрьской в Советском районе города Орла, произошел инцидент, потребовавший вмешательства сотрудников Росгвардии.

Персонал торгового заведения обратил внимание, что один из посетителей скрыл от оплаты ряд товаров. Подозреваемый в хищении гражданин вступил в перепалку с персоналом, в ходе которой разбил стекло входной двери.

Прибывший наряд Росгвардии задержал злоумышленника и передал сотрудникам полиции.

Как выяснили силовики, ранее 22-летний орловец привлекался к уголовной ответственности за неправомерное завладение автомобилем, грабеж и кражи, сообщает пресс-служба Росгвардии.