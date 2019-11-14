В Орле за сутки пожарные спасли семь человек

В 09.02 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании двухэтажного жилого дома на улице Прядильной в Орле. В результате пожара огонь повредил кровлю на площади пять квадратных метров и 15 кв. м обшивки стены. Предполагаемая причина пожара – короткое замыкание. Размер ущерба устанавливается; пострадавших нет.

В 10.15 поступило сообщение о возгорании нежилого дома в н.п. Верховье. В результате пожара дом выгорел по всей площади – 50 квадратных метров. Кровля обрушилась. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

В 12.41 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании автомобиля в поселке Покровское. В результате пожара автомобиль ВАЗ-2106 выгорел изнутри по всей площади. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

В 19.57 сотрудники 5-й пожарно-спасательной части города Орла выезжали на улицу Планерную. В подъезде одного из домов была обнаружена бесхозная сумка. При обследовании взрывоопасного предмета не обнаружили.

В 20.59 на телефон пожарно-спасательной службы «101» поступило сообщение о возгорании квартиры в доме на улице Рощинской в городе Орле. Поскольку в подъезде образовалось сильное задымление, для спасения и эвакуации людей были сформированы два звена газодымозащитников. Всего пожарные спасли семь человек. В результате пожара в двухкомнатной квартире на четвертом этаже выгорела кухня на площади десять квадратных метров, остальные помещения закопчены. Причина пожара и размер ущерба устанавливаются; пострадавших нет.

Всего за прошедшие сутки пожарные и спасательные подразделения Орловской области выезжали 17 раз, из них – восемь выездов на ликвидацию возгораний и девять – на различные происшествия, информирует пресс-служба ведомства.