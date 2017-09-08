В Орле за три дня закрыли на карантин еще три школы

Всего в областном центре по состоянию на 30 ноября на карантин закрыто 4 учебных заведения. Кроме того, учебный процесс частично приостановлен еще в восьми учреждениях образования Орла, — сообщают наши коллеги из «Орловской городской газеты».

Полностью закрыты школы: № 13, 20, 33, 36. Не посещают уроки также ученики отдельных классов в школах № 7, 15, 16, 22, 23, 24, 29 и 30. Карантин в орловских школах введен по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. В общей статистике по региону заболеваемость детей в возрасте до 14 лет составила 64,7 процента.

Напомним, еще три дня назад по официальным данным Роспотребнадзора, в Орле на карантин была закрыта всего одна школа.