В Орле за три дня закрыли на карантин еще три школы

Всего в областном центре по состоянию на 30 ноября на карантин закрыто 4 учебных заведения. Кроме того, учебный процесс частично приостановлен еще в восьми учреждениях образования Орла, — сообщают наши коллеги из «Орловской городской газеты».

Полностью закрыты школы: № 13, 20, 33, 36. Не посещают уроки также ученики отдельных классов в школах № 7, 15, 16, 22, 23, 24, 29 и 30. Карантин в орловских школах введен по рекомендации регионального управления Роспотребнадзора из-за превышения порога заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией. В общей статистике по региону заболеваемость детей в возрасте до 14 лет составила 64,7 процента.

Напомним, еще три дня назад по официальным данным Роспотребнадзора, в Орле на карантин была закрыта всего одна школа.

 

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Опубликовано 01 Дек 2017 в 13:32. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 70

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