В Орле за взятку в 19 тысяч врача оштрафовали на полмиллиона рублей

Советский районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении заведующего патологоанатомическим отделением больницы Семашко. Мужчина признан виновным в получении взятки за незаконные действия (бездействие). В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2015 года завотделением получил от врача-патологоанатома взятку 19 тысяч рублей за то, что он закроет глаза на небольшой частный бизнес. Платные услуги были оказаны родственникам больных, умерших в лечебном учреждении. Что характерно, бальзамирование трупов проводилось минуя кассу лечебного учреждения, но при этом в помещении патологоанатомического отделения больницы, с использованием оборудования и аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов и реактивов отделения.

Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности завотделением и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать должности в лечебных и медицинских учреждениях системы здравоохранения на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.