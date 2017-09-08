В Орле за взятку в 19 тысяч врача оштрафовали на полмиллиона рублей

Советский районный суд Орла вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении заведующего патологоанатомическим отделением больницы Семашко. Мужчина признан виновным в получении взятки за незаконные действия (бездействие). В ходе следствия было установлено, что в сентябре 2015 года завотделением получил от врача-патологоанатома взятку 19 тысяч рублей за то, что он закроет глаза на небольшой частный бизнес. Платные услуги были оказаны родственникам больных, умерших в лечебном учреждении. Что характерно, бальзамирование трупов проводилось минуя кассу лечебного учреждения, но при этом в помещении патологоанатомического отделения больницы, с использованием оборудования и аппаратуры, инструментария, лекарственных препаратов и реактивов отделения.

Суд согласился с мнением гособвинителя о виновности завотделением и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 550 тысяч рублей с лишением права занимать должности в лечебных и медицинских учреждениях системы здравоохранения на срок 2 года, — сообщили в пресс-службе прокуратуры.

 

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Опубликовано 19 Сен 2017 в 13:01. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 18

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