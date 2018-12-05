5 декабря 2018



В Орле заболеваемость ОРВИ у детей превысила эпидпорог. В школах начался карантин по отдельным классам

За минувшую неделею в области зарегистрировано 4 323 случая заболеваний ОРВИ. Как обычно, две трети заболевших — это дети. Незначительное превышение эпидемических порогов заболеваемости зарегистрировано в возрастной группе детей 7-14 лет (на 10 %) и среди взрослых на 12,6%. Случаи гриппа пока не отмечаются. При обследовании пациентов с клиникой острой респираторной инфекции определяются вирусы парагриппа, аденовирусы, метапневмовирусы и микоплазма пневмонии.

В целях профилактики распространения респираторных инфекций в соответствии с рекомендациями Управления Роспотребнадзора по Орловской области применяется мера разобщения детей в организованных коллективах. По состоянию на 04.12.2018 года на территории Орловской области карантин введен по отдельным классам в 8-ми школах.

Родителей убедительно просят не отправлять в школу детей с высокой температурой и другими явными симптомами заболевания. Своевременная изоляция заболевших позволит эффективно предотвратить распространение респираторных инфекций. А раннее лечение поможет вашему ребенку быстрее восстановиться и вернуться к учебе. При этом самолечением заниматься не советуют — при появлении симптомов острых респираторных вирусных инфекций лучше обращаться за медицинской помощью к специалистам для своевременного и адекватного лечения.

Снизить риск заражения респираторной инфекцией поможет соблюдение простых мер неспецифической профилактики:

Чаще мойте руки с мылом, особенно при возвращении с улицы.

Регулярно проветривайте и делайте влажную уборку в помещениях.

Избегайте контакта с людьми, имеющими признаки заболевания ОРВИ, при невозможности исключения общения пользуйтесь защитными, лучше одноразовыми масками.

 

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Опубликовано 05 Дек 2018 в 12:26. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 13

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