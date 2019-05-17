В Орле заделают самые страшные ямы на периферийных улицах. Если хватит материала

Асфальтовым гранулятом в этом году предлагается отсыпать 115 улиц частного сектора. На сайте городской администрации опубликован список объектов. Перечень формировался исходя из предложений начальников территориальных управлений, обращений жителей в социальных сетях и непосредственно в отделы приема обращений граждан в администрации города Орла и районов, — уточнили в пресс-службе.

При этом орловцев честно предупредили — в 2019 году не удастся выполнить отсыпку всех 115 объектов. Это связано с тем, что невозможно заранее определить объем асфальтогранулята и количество материала, которое потребуется для ремонта той или иной улицы частного сектора. Поэтому работы будут вестись поэтапно и равномерно во всех районах Орла с учетом степени изношенности улиц.