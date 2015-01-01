В Орле задержали двоих с наркотиками

В минувшее воскресенье в дежурную часть ЛО МВД России на станции Орел по подозрению в употреблении наркотических средств и психотропных веществ был доставлен молодой мужчина. В ходе личного досмотра у него был обнаружен и изъят прозрачный целлофановый пакетик, внутри которого находился белый порошок. Исследование показало, что содержимое является производным наркотического средства N – метилэфедрон массой 0,26 грамм. Со слов молодого человека наркотики хранил для личного употребления, без цели сбыта. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч.1 ст.228 УК РФ. За незаконное хранение наркотических средств ему грозит лишение свободы сроком до 3 лет либо штраф.

На следующий день в пути следования поезда №97 «Москва-Орел-Курск» сотрудниками ЛО МВД России на станции Орел по подозрению в употреблении наркотических средств и психотропных веществ был произведен досмотр пассажира. У него также был обнаружен белый порошок. Исследование показало, что находка — психотропное вещество «амфетамин» массой 0,59 грамм. Со слов молодого человека, наркотики он хранил для личного употребления, без цели сбыта. Его ждет такое же наказание.

 

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Опубликовано 17 Апр 2018 в 16:16. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 11

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