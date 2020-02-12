12 февраля 2020



В Орле задержали двух закладчиков наркотиков

Орловские полицейские установили двух граждан, причастных к попытке сбыта наркотических средств в крупном размере.

Преступление было выявлено сотрудниками ОКОН УМВД России по г. Орлу в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий. Полицейские изъяли у 38-летнего гражданина 200 пакетиков с неустановленным веществом. Исследованию показало, что это синтетический наркотик общим весом более 103 граммов.

В ходе проведения дальнейших мероприятий полицейские также установили причастность к противоправной деятельности гражданки 1983 года рождения.

Оперативники выяснили, что мужчина и женщина занимались сбытом наркотических средств в городе Орле путем помещения закладок в тайники. Запрещенные к обороту вещества они получали через Интернет.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранты заключены под стражу, информирует пресс-служба УМВД России по Орловской области.

 

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Опубликовано 12 Фев 2020 в 17:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 28

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