В Орле задержали гендиректора фирмы, обманувшей дольщиков

Следственным комитетом задержан гендиректор ООО «Пенобетон-Орел» Олег Шаталов, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела в отношении Шаталова, которому следствие инкриминирует, что с 2014 по 2017 годы он заключил с местными жителями предварительные договоры долевого участия в строительстве дома в Змиёвке. Мужчина получил от орловцев более 5 миллионов рублей. Средства дольщиков подозреваемый не стал вкладывать в строительство, а распорядился ими по своему усмотрению.

До настоящего времени строительство многоквартирного дома не завершено. Таким образом, действиями подозреваемого причинен значительный материальный ущерб участникам долевого строительства. Преступление выявлено прокуратурой Орловской области. В настоящее время с подозреваемым проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.