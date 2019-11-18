В Орле задержали грабителя

В Дежурную часть УМВД России по г. Орлу поступило сообщение от жителя Орла 1957 года рождения. Мужчина рассказал, что вошел в свою квартиру в доме на ул. Брестская, а вслед за ним в его жилище проник неизвестный. Злоумышленник нанес мужчине несколько ударов, затем похитил два телевизора, золотые украшения, 1 тысячу рублей, а также банковские карты, и скрылся.

По данному факту следователи следственного отдела УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж, совершенный с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия».

Полицейские установили, что к преступлению причастен ранее судимый орловец 1989 года рождения.

В беседе с полицейскими подозреваемый признался в содеянном. Оперативники выяснили, что похищенное фигурант продал неустановленным лицам. В настоящее время устанавливается местонахождение имущества.

Подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется предварительное расследование, информирует УМВД России по Орловской области.