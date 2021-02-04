4 февраля 2021



В Орле задержали гражданина, употребившего спиртные напитки прямо в магазине

Наряд Росгвардии задержал орловца за двойное правонарушение.

Инцидент произошел в одном из сетевых супермаркетов Северного района Орла. Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал с охраняемого объекта и спустя несколько минут прибыл по указанному адресу.

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, на месте происшествия силовики обнаружили гражданина в состоянии алкогольного опьянения. Посетитель нецензурно выражался. Выяснилось, что мужчина взял с полки алкогольные напитки, не оплатил их и выпил.

Росгвардейцы пресекли хулиганство и задержали 43-летнего уроженца г. Орла. Сотрудники ведомства выяснили, что он систематически привлекался к административной ответственности. Злоумышленника передали полиции.

 

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Опубликовано 04 Фев 2021 в 11:37. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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