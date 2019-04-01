1 апреля 2019



В Орле задержали иностранного наркодилера

УФСБ России по Орловской области выявлен и пресечен канал поставки из стран Центральной Азии на территорию Российской Федерации наркотических средств героиновой группы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности с поличным задержан иностранный гражданин — член транснациональной организованной преступной группы, при котором было обнаружено и изъято из незаконного оборота свыше 200 граммов наркотического средства «героин», расфасованного для дальнейшего незаконного сбыта обезличенным способом на территории Орловской области и других регионов России.

Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области

 

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Опубликовано 01 Апр 2019 в 16:18. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 7

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