В Орле задержали иностранного наркодилера

УФСБ России по Орловской области выявлен и пресечен канал поставки из стран Центральной Азии на территорию Российской Федерации наркотических средств героиновой группы.

В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками органов безопасности с поличным задержан иностранный гражданин — член транснациональной организованной преступной группы, при котором было обнаружено и изъято из незаконного оборота свыше 200 граммов наркотического средства «героин», расфасованного для дальнейшего незаконного сбыта обезличенным способом на территории Орловской области и других регионов России.

Следственным отделением УФСБ России по Орловской области в отношении иностранного гражданина возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

Пресс-служба УФСБ России по Орловской области