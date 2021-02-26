В Орле задержали лихача, который снимал на камеру, как нарушает ПДД

Сотрудники полиции нашли водителя, допустившего многочисленные нарушения ПДД. Накануне в региональных СМИ и социальных сетях было размещено видео, на котором запечатлены многочисленные нарушения правил дорожного движения водителем ВАЗ 21144. Сотрудниками ДПС была установлена личность водителя. Им оказался 21 летний орловец, не имеющий права на управление транспортным средством.

В отношении него составлено 14 административных протоколов по различным статьям КоАП РФ, в том числе: за управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления, за неоднократный проезд на запрещающий сигнал светофора и выезд на полосу встречного движения, непредоставление преимущества пешеходам, движение по тротуару. Автомобиль, фигурировавший в видео, молодой человек одолжил у знакомого. В настоящее время транспортное средство помещено на охраняемую автостоянку. Сам лихач признал свою вину.

Видео из группы «Орел LIVE»