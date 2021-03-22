В Орле задержали «магазинного» вора

Как сообщает пресс-служба Росгвардии, злоумышленника удалось задержать наряду вневедомственной охраны, прибывшему на охраняемый объект по «тревожному» сигналу.

Продавцы сетевого супермаркета, расположенного на улице Горького в Советском районе города Орла, обратили внимание на одного из посетителей и вызвали правоохранителей.

Росгвардейцы выяснили, что мужчина спрятал товары во внутренних карманах одежды. Силовики задержали правонарушителя, им оказался 39-летний местный житель.

Как выяснилось, гражданин ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности за причинение тяжкого вреда здоровью и самоуправство.