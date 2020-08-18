18 августа 2020



В Орле задержали маньяка, напавшего на двух женщин

17 августа следователи СК вместе с полицейскими задержали местного жителя. 54-летний ранее неоднократно судимый мужчина, обвиняется в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в июле и августе 2020 года в районе улицы Машиностроительной города Орла, а также вблизи СНТ «Дормашевец» изнасиловал двух местных жительниц. При этом он угрожал своим жертвам ножом и обещали их убить.

Причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений установлена по результатам проведения допросов, исследований биологических следов, обнаруженных на изъятых вещественных доказательствах. В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном и дал признательные показания.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.

 

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Опубликовано 18 Авг 2020 в 13:02. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 17

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