В Орле задержали маньяка, напавшего на двух женщин

17 августа следователи СК вместе с полицейскими задержали местного жителя. 54-летний ранее неоднократно судимый мужчина, обвиняется в изнасиловании (п. «б» ч. 2 ст. 131 УК РФ). По версии следствия, обвиняемый в июле и августе 2020 года в районе улицы Машиностроительной города Орла, а также вблизи СНТ «Дормашевец» изнасиловал двух местных жительниц. При этом он угрожал своим жертвам ножом и обещали их убить.

Причастность обвиняемого к совершению указанных преступлений установлена по результатам проведения допросов, исследований биологических следов, обнаруженных на изъятых вещественных доказательствах. В настоящее время с участием обвиняемого проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Под тяжестью предъявленных улик он сознался в содеянном и дал признательные показания.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается.