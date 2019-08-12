В Орле задержали мошенницу, обманувшую пенсионерку

Сотрудники Управления уголовного розыска регионального УМВД задержали гражданку, причастную к мошенническим действиям в отношении пожилой орловчанки.

В настоящее время подозреваемая арестована. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на проверку причастности задержанной к аналогичным преступлениям в Орловской области и в других регионах.

В июне этого года 79 — летняя жительница Железнодорожного района города Орла стала жертвой мошенницы. Неизвестная женщина подошла к пенсионерке на улице и рассказала, что пришла по поручению её сына за деньгами. Поверив злоумышленнице, гражданка привела ее к себе домой и отдала все свои сбережения – 62 тысячи рублей. Только потом хозяйка квартиры догадалась позвонить сыну и выяснила, что ее обманули.

По данному факту следственным отделом ОП № 1 (по Железнодорожному району) УМВД России по г. Орлу было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Сотрудники полиции опросили потерпевшую и возможных свидетелей произошедшего. В ходе тщательного осмотра места происшествия эксперт изъял образцы ДНК, предположительно оставленные злоумышленницей. Было установлено, что они принадлежат 52-летней гражданке другого государства.

Подозреваемая была задержана при попытке покинуть пределы Российской Федерации.

Подозреваемой избрана мере пресечения в виде ареста. Полицейские проверяют ее причастность к аналогичным преступлениям, совершенным на территории Орловской области и других регионов, сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области.