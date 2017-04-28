В Орле задержали мужчину, нападавшего на женщин в Новой Ботанике

В августе в полицию поступило два похожих заявления от жительниц района Новая Ботаника. В обоих случаях женщины рассказали о том, что неизвестный мужчина угрожал им и требовал отдать все ценные вещи, — сообщили в пресс-службе УМВД.

Во время первого нападения злоумышленник, отобрал мобильный телефон, золотые украшения и банковские карты угрожая жертве осколком бутылки. Во втором случае нападавший под угрозой ножа отнял золотые украшения, мобильный телефон и семь тысяч рублей.

Розыском подозреваемого занялись сотрудники угро. Полицейские стали проверять ранее судимых граждан, опросили потерпевших, и получили подробное описание нападавшего. На след подозреваемый вывел полицию сам — он воспользовался одним из похищенных телефонов, пытаясь перевести деньги с помощью услуги «мобильный банк». Также оперативники выяснили, что в одном из магазинов города попробовали расплатиться банковской картой, принадлежащей потерпевшей.

В конце-концов удалось установить, что к совершению нападений может быть причастен житель соседней области. Что характерно, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности и как раз за подобные преступления. Вместе с коллегами из Курской области орловские оперативники установили личность подозреваемого. Выехав в соседнюю область, орловские полицейские задержали предполагаемого злоумышленника и доставили в Орел. Потерпевшие опознали в данном гражданине нападавшего.

Мужчина уже признался в причастности к совершению разбойных нападений. Орловские полицейские изъяли часть золотых украшений, которое злоумышленник похитил у потерпевших и сдал в ломбарды. Теперь оперативники проверяют его на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Орловской и Курской областях. Ведется следствие.

 

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Опубликовано 01 Сен 2017 в 13:22. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 14

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