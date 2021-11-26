26 ноября 2021



В Орле задержали насильника. Ранее он совершил другое преступление

Следственными органами СК предъявлено обвинение 25-летнему жителю города Орла в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). По версии следствия, 20.11.2021 обвиняемый, находясь в вечернее время в салоне автомобиля, с применением угроз совершил в отношении 14-летней школьницы насильственные действия сексуального характера. После возбуждения уголовного дела обвиняемый был задержан следователем. Судом в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Указанное преступление он совершил будучи обвиняемым в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и в отношении него действовала мера пресечения в виде домашнего ареста.

В настоящее время по уголовному делу выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий. Предварительное следствие по уголовному делу о применении обвиняемым насилия в отношении представителя власти находится на завершающей стадии.

Кроме того, действиям должностных лиц органов профилактики, а также должностных лиц УФСИН, осуществлявших надзор за исполнением обвиняемым меры пресечения, будет дана правовая оценка в ходе проведения доследственной проверки, по результатам которой будет принято процессуальное решение , — сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

 

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Опубликовано 26 Ноя 2021 в 16:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 25

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