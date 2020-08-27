В Орле задержали подозреваемого в убийстве 50-летней женщины

Сотрудники уголовного розыска установили местонахождение мужчины, который разыскивался за совершение особо тяжкого преступления. Злоумышленник прятался в лесополосе в Железнодорожном районе.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области, 14 августа в 19 часов у подъезда дома на улице 2-я Посадская был обнаружен труп 50-летней жительницы Орла с ножевыми ранениями в области шеи.

По данному факту Следственные органы Следственного комитета возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство».

Сотрудники управления уголовного розыска регионального УМВД совместно с коллегами из ОП № 2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу установили личность предполагаемого подозреваемого – гражданина без определенного места жительства 1983 г.р.

Был предпринят комплекс мер по розыску и задержанию злоумышленника. Гражданина обнаружили в лесополосе в Железнодорожном районе. Подозреваемый находился там с момента совершения преступления и оборудовал для ночлега лежанку.

Полицейские выяснили, что 14 августа злоумышленник распивал алкоголь с ранее незнакомой ему женщиной. В процессе общения подозреваемый достал нож и смертельно ранил потерпевшую.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.