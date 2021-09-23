В Орле задержали велосипедного вора

В августе в отдел полиции № 2 (по Заводскому району) УМВД России по городу Орлу с заявлением обратились две жительницы города Орла. Женщины рассказали, что у них украли велосипеды стоимостью три тысячи и десять тысяч рублей. Это произошло в дневное время; велосипеды находились в подъездах многоквартирных домов по ул. Комсомольская.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1, 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ. Установлением всех обстоятельств произошедшего занялись сотрудники отдела уголовного розыска.

Полицейские опросили очевидцев, изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска установили подозреваемого – неработающего орловца 1984 г.р., являющегося фигурантом аналогичного уголовного дела.

Оперативники выяснили, что мужчина похитил велосипеды, повредив тросовые замки. В настоящее время один из велосипедов изъят, полицейские устанавливают местонахождение второго, который злоумышленник реализовал неустановленным лицам. На период предварительного следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, информирует УМВД по Орловской области.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают:

— не оставляйте велосипеды в подъездах или около своих домов на ночь, даже если у вас имеется специальное запирающее устройство,

— по возможности не оставляйте двухколесный транспорт без присмотра. Даже если отлучаетесь ненадолго, обязательно пристёгивайте его специальным запирающим устройством с металлическим стержнем (надежнее, если их будет несколько);

— сохраняйте документы, полученные в магазине при покупке велосипеда. Если документов на него по каким-то причинам нет, перепишите или сфотографируйте серийный номер рамы. Также желательно сделать фото велосипеда и запомнить особые приметы — замененные детали, установленные аксессуары, наклейки, царапины и другие повреждения.