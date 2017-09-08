В Орле задержали владельца шпионских очков

Следственными органами СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении 29-летнего жителя города Орла. Он подозревается в незаконном обороте специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации.

По данным следствия, 5 августа 2017 года подозреваемый из городского парка культуры и отдыха был доставлен в УМВД, где у него были обнаружены и изъяты очки со встроенным видеорегистратором. Согласно выводам экспертов, данные очки относятся к категории специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации, — сообщили в пресс-службе СК РФ.