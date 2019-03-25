25 марта 2019



В Орле задержали вора-карманника

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах кошельков в общественном транспорте.

В УМВД России по городу Орлу обратилась гражданка с заявлением о пропаже кошелька. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Орлу установили, что имущество заявительницы было похищено в общественном транспорте. Потерпевшая и свидетели описали внешность мужчины, предположительно причастного к краже кошелька. Подозреваемым оказался 40-летний житель Орловского района.

В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину полностью признал и возместил причиненный ущерб.

Также полицейские установили причастность подозреваемого к ряду аналогичных краж. Так, в марте этого года злоумышленник похитил кошелек с четырьмя тысячами рублей у гражданки 1960 года рождения. По данному факту также  возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 25 Мар 2019 в 17:04. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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