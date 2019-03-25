В Орле задержали вора-карманника

Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого в кражах кошельков в общественном транспорте.

В УМВД России по городу Орлу обратилась гражданка с заявлением о пропаже кошелька. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по городу Орлу установили, что имущество заявительницы было похищено в общественном транспорте. Потерпевшая и свидетели описали внешность мужчины, предположительно причастного к краже кошелька. Подозреваемым оказался 40-летний житель Орловского района.

В отношении злоумышленника по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.158 УК РФ, возбуждено уголовное дело. Подозреваемый свою вину полностью признал и возместил причиненный ущерб.

Также полицейские установили причастность подозреваемого к ряду аналогичных краж. Так, в марте этого года злоумышленник похитил кошелек с четырьмя тысячами рублей у гражданки 1960 года рождения. По данному факту также возбуждено уголовное дело.

В настоящее время подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Ведется следствие, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.