В Орле задержали «закладчика» героина

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, злоумышленника задержали в момент «закладок» наркотиков. Из незаконного оборота изъяли почти 80 граммов наркотического средства.

Сотрудники линейного отдела на территории Северного парка железнодорожной станции Орел доставили в дежурную часть подразделения уроженца Таджикистана 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины в карманах куртки обнаружили 42 свертка с каменистым веществом бежевого цвета. Гражданин пояснил, что содержимое пакетиков – наркотик, но какой именно, не знает. В момент задержания он успел разложить 14 свертков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с кинологом и служебной собакой по различным адресам в Орле было изъято 10 пакетов с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что содержимое является наркотическим средством – героином, общей массой 79,35 грамма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.