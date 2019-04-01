1 апреля 2019



В Орле задержали «закладчика» героина

Как сообщает пресс-служба транспортной полиции, злоумышленника задержали в момент «закладок» наркотиков. Из незаконного оборота изъяли почти 80 граммов наркотического средства.

Сотрудники линейного отдела на территории Северного парка железнодорожной станции Орел доставили в дежурную часть подразделения уроженца Таджикистана 1991 года рождения. В ходе личного досмотра у мужчины в карманах куртки обнаружили 42 свертка с каменистым веществом бежевого цвета. Гражданин пояснил, что содержимое пакетиков – наркотик, но какой именно, не знает. В момент задержания он успел разложить 14 свертков.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий с кинологом и служебной собакой по различным адресам в Орле было изъято 10 пакетов с запрещенным веществом.

Экспертиза установила, что содержимое является наркотическим средством – героином, общей массой 79,35 грамма.

В отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст.30 и п. «г» ч.4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере). Санкции данной статьи предусматривают наказание от 10 до 20 лет лишения свободы.

В отношении задержанного судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

 

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Опубликовано 01 Апр 2019 в 17:07. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 16

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