18 февраля 2021



В Орле задержали «закладчика» наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали гражданина, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ бесконтактным способом.

При мужчине были обнаружены более 40 граммов вещества. Сотрудники полиции изъяли сверток со ста «закладками».

Согласно исследованиям сотрудников Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, у мужчины было изъято наркотическое средство метилэфедрон общим весом 40,73 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.

 

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Опубликовано 18 Фев 2021 в 13:39. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 36

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