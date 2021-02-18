В Орле задержали «закладчика» наркотиков

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков регионального УМВД задержали гражданина, подозреваемого в незаконном распространении наркотических веществ бесконтактным способом.

При мужчине были обнаружены более 40 граммов вещества. Сотрудники полиции изъяли сверток со ста «закладками».

Согласно исследованиям сотрудников Экспертно-криминалистического центра областного УМВД, у мужчины было изъято наркотическое средство метилэфедрон общим весом 40,73 грамма.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Орловской области, в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 228.1 УК РФ.