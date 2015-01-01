В Орле задержан молодой человек с «синтетикой»

В дежурную часть отделения полиции по Северному району поступила жалоба от местных жителей на шум подъезде. На место выехал наряд полиции.

«В процессе общения с гражданином 1997 года рождения полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и проведенное медицинское освидетельствование», — сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для составления административного протокола, где в ходе личного досмотра у него обнаружили пакетик с порошком белого цвета.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик («соли»), массой 0,25 грамма.

Парень пояснил, что приобрел наркотик бесконтактным путем и хранил для личного потребления.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств в значительном размере  решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

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Опубликовано 13 Янв 2017 в 14:46. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 48

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