В Орле задержан молодой человек с «синтетикой»

В дежурную часть отделения полиции по Северному району поступила жалоба от местных жителей на шум подъезде. На место выехал наряд полиции.

«В процессе общения с гражданином 1997 года рождения полицейские заподозрили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения. Это подтвердило и проведенное медицинское освидетельствование», — сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.

Полицейские доставили задержанного в отдел полиции для составления административного протокола, где в ходе личного досмотра у него обнаружили пакетик с порошком белого цвета.

Экспертиза показала, что это синтетический наркотик («соли»), массой 0,25 грамма.

Парень пояснил, что приобрел наркотик бесконтактным путем и хранил для личного потребления.

В настоящее время по факту незаконного хранения наркотических средств в значительном размере решается вопрос о возбуждении уголовного дела.