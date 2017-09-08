В Орле задержан мошенник, представлявшийся сотрудником правоохранительных органов

Злоумышленник представлялся сотрудником правоохранительных органов и предлагал «решить вопросы» за деньги.

Как сообщает УМВД по Орловской области, в ходе оперативно-профилактических мероприятий сотрудники отдела уголовного розыска ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу совместно с коллегами из Управления уголовного розыска установили причастность жителя Орловского района 1994 года рождения к совершению мошеннических действий.

В обоих случаях злоумышленник знакомился с потенциальными жертвами в спортивном зале, входил к ним в доверие, позиционируя себя как сотрудник правоохранительных органов. Одного из новых знакомых он пообещал трудоустроить в оперативное подразделение органов внутренних дел. За это мнимый посредник взял у орловца 1992 года рождения 50 тысяч рублей. В течение длительного времени молодой человек ждал, что его вопрос с устройством на работу решится, затем понял, что стал жертвой обмана.

Гражданке 1993 года рождения злоумышленник пообещал помочь в решении вопроса, касавшегося гражданско-правовых отношений. Убедив девушку, что является сотрудником правоохранительных органов, злоумышленник пообещал ей квалифицированную помощь и взял за это 20 тысяч рублей.

Оба гражданина написали заявления в полицию. По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России, отделом по расследованию преступлений на территории, обслуживаемой ОП №2 (по Заводскому району) УМВД России по г. Орлу, возбуждены уголовные дела.

Подозреваемый признался в причастности к мошенничествам, раскаялся и уже возместил потерпевшим имущественный ущерб.

В настоящее время ведется следствие, устанавливаются все обстоятельства преступлений.

 

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Опубликовано 21 Дек 2017 в 17:50. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 21

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