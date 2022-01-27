В Орле задержан первый заместитель мэра Олег Минкин

В результате совместной работы прокуратуры Орловской области и УФСБ России по Орловской области возбуждено уголовное дело в отношении первого заместителя мэра г. Орла.

На контроле прокуратуры Орловской области находится расследование уголовного дела по факту хищения мошенническим путем 15 млн рублей бюджетных средств, выделенных на ремонт площади Маршала Жукова в г. Орле.

Ход его расследования неоднократно обсуждался на оперативных совещаниях при прокуроре Орловской области.

Прокуратурой Орловской области совместно с УФСБ России по Орловской области проведена проверка, в рамках которой дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц администрации г. Орла.

В результате принятых прокуратурой и УФСБ России по Орловской области совместных мер УФСБ России по Орловской области в отношении первого заместителя мэра г. Орла Олега Минкина возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Сегодня, 27 января 2022 г. при координирующей роли прокуратуры в рамках расследования данного уголовного дела следственными подразделениями проведены обыски, Олег Минкин задержан для проведения следственных действий.

Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в прокуратуре.

По информации пресс-службы областной прокуратуры.