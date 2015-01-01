В Орле задержан подозреваемый в разбойном нападении на продавца магазина

К преступлению оказался причастен 26-летний местный житель.

В дежурную часть УМВД России по г. Орлу обратилась продавец магазина, расположенного на улице Полесской. 32-летняя женщина рассказала, что в магазин зашел неизвестный молодой человек и, угрожая предметом, похожим на пистолет, пытался похитить денежные средства. Однако продавец не растерялась и нажала на тревожную кнопку, после чего злоумышленник скрылся.

По данному факту следователи следственного отдела УМВД России по г. Орлу возбудили уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 162 Уголовного кодекса РФ «Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия».

Сотрудники отдела уголовного розыска УМВД России по г. Орлу установили, что к данному преступлению причастен ранее судимый орловчанин 1990 года рождения. В настоящее время в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие, сообщает пресс-служба УМВД по Орловской области.