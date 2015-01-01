В Орле загорится «Свет рождественской звезды»

13 января в 17 часов на сцене Орловского городского центра культуры пройдет благотворительный концерт «Свет рождественской звезды». На нем выступят лауреаты международных и всероссийских конкурсов — воспитанники музыкальных школ и домов творчества города, творческие коллективы центра, сообщается на официальном сайте мэрии Орла.

Благотворительная акция начнется в фойе с рождественской интермедии, а затем в зале состоится большой концерт. Все собранные от продажи билетов средства, а также пожертвования, будут переданы Ангелине Погореловой.

Девочке 11 лет, она обучается на дому. Из-за врожденного заболевания Ангелина передвигается только в кресле-коляске. Мама Наталья Александровна воспитывает девочку одна. Ангелине не рекомендовано оперативное вмешательство. Для того, чтобы она могла элементарно обслуживать себя, необходим подъемник «MINIK», с помощью которого девочка сможет самостоятельно пересаживаться из кресла-коляски в ванную, в салон автомобиля. На его приобретение необходимо более 190 тысяч рублей.

Уже сейчас орловчане могут оказать помощь Ангелине. В городском центре культуры установлена чаша для пожертвований.

Ежегодно благодаря акции «Свет Рождественской звезды» оказывается помощь многодетным семьям, детям-инвалидам, нуждающимся в лечении и реабилитации. Собранные средства в разные годы были направлены в детские сады компенсирующего вида, реабилитационный центр «Радуга» для детей с ограниченными возможностями, отделение онкологии Детской областной клинической больницы им. З. И. Круглой и другие учреждения.