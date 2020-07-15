В Орле заготовили 40 тонн лисичек на экспорт

Партию орловских грибов, предназначенных на экспорт, проверили в лаборатории, подведомственной Россельхознадзору. Как рассказали в пресс-службе, в лабораторию ФГБУ ЦНМВЛ поступили образцы свежих грибов лисички от партии общей массой 40 тонн, предназначенной для экспорта в Литву. Специалисты провели энтомологические исследования и не обнаружили карантинных объектов.

Свежие грибы лисички очень популярны в нашей стране и в Европе. Лисичка отличается от остальных грибов тем, что не требует колоссальных затрат времени на предварительную обработку и варку. Кроме того, вы не встретите червивую или больную лисичку. Этому способствует наличие специфического вещества хиноманнозы, за счет которой гриб не подвергается никаким вредным воздействиям. Из этого вещества на Западе делают антигельминтные средства (для борьбы с глистами). А еще лисички не накапливают радиацию, наоборот способствуют быстрому выведению радионуклидов из организма. Они очень полезны за счет высокого содержания витаминов и минералов. Особенно это касается витамина А, которого в этих красивых желтых грибах содержится в 3 раза больше, чем в моркови.