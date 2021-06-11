В Орле закрыли мини-зоопарк из-за нарушения прав… кошек

Общественники из движения «Кот и пёс» обратились в Россельхознадзор с просьбой обратить внимание на работу мини-зоопарка «ЭКСПОСИТИ» и содержания в нем животных. Выставка гастролирует в эти дни в Орле. Выехав на место специалисты Россельхознадзора установили, что в мини-зоопарке отсутствуют недоступные для людей зоны с укрытиями, куда животным должен быть обеспечен постоянный беспрепятственный доступ. Имеющиеся в наличие домики для кошек, размещенные непосредственно в клетках, не обеспечивают должного укрытия животных — ведь посетители могут доставать кошек из укрытия. Напомним, недавно были изменены федеральные законы, установившие жесткие ограничения на работу контактных зоопарков. Одно из обязательных условий — как раз возможность животным отдохнуть в недоступном для посетителей уголке. В итоге специалисты Россельхознадзора выдали требование юридическому лицу закрыть выставку пока ситуация в мини-зоопарке не будет приведена в соответствие с требованиями федеральных законов.