11 марта 2020



В Орле закрыли незаконный игровой зал

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области пресекли незаконную деятельность игорного заведения.
Полицейские установили, что противоправная деятельность велась с мая 2018 по март 2020 года четырьмя гражданами: мужчинами 1968, 1995 и 1990 года рождения, а также женщиной 1984 года рождения.
Клуб работал скрытно, организаторы соблюдали конспирацию, строго ограничивая круг игроков.
В заведении полицейские обнаружили и изъяли два стола для игры в покер, специальные карты и фишки.
В отношении четырех фигурантов Следственным отделом по Железнодорожному району г. Орла следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.

 

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Опубликовано 11 Мар 2020 в 13:56. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 20

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