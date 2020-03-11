В Орле закрыли незаконный игровой зал

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Орловской области пресекли незаконную деятельность игорного заведения.

Полицейские установили, что противоправная деятельность велась с мая 2018 по март 2020 года четырьмя гражданами: мужчинами 1968, 1995 и 1990 года рождения, а также женщиной 1984 года рождения.

Клуб работал скрытно, организаторы соблюдали конспирацию, строго ограничивая круг игроков.

В заведении полицейские обнаружили и изъяли два стола для игры в покер, специальные карты и фишки.

В отношении четырех фигурантов Следственным отделом по Железнодорожному району г. Орла следственного управления Следственного комитета РФ по Орловской области возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 171.2 УК РФ, информирует пресс-служба УМВД по Орловской области.