В Орле закрыли оба городских пляжа и еще один в пригороде

Управление Роспотребнадзора мониторит состояние воды во всех зонах отдыха. Очередной перечень пляжей, где можно и запрещено купаться, опубликован на официальном сайте ведомства. Там же разъясняется, что по требованиям федеральных законов использование объекта в рекреационных целях допускается только при наличии санитарно-эпидемиологического заключения о его соответствии санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта.

По результатам санитарно-эпидемиологических экспертиз, лабораторного контроля воды водоемов и песка по состоянию на 30.07.2019 года Управлением Роспотребнадзора по Орловской области выдано 27 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии зон рекреации требованиям санитарных правил. Полный список можно посмотреть на сайте.

По микробиологическим показателям на 30.07.2019 года вода ПЯТИ открытых водоемов, внесенных в реестр мест массового отдыха, не соответствовала требованиям гигиенических нормативов. В списке оба городских пляжа — на реке Оке и озере Светлая жизнь, а также пляж в пригородном пруду «Андриабуж» в Орловском районе. Кроме того запрещено купаться на пруду возле деревни Разбегаевка и деревни Ждимир — оба расположены в Знаменском районе.