В Орле закрыли подпольное казино

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД нашли в Орле подпольный игровой клуб. Полицейские изъяли в помещении два специальных стола для азартных игр в покер, карты и игральные фишки, — сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УМВД установили личности гражданина, причастного к организации незаконной игорной деятельности в салоне. Как выяснили полицейские, организатор – гражданин 1985 года рождения, также выполнял функции крупье, вел кассовый учет, контролировал посетителей, отвечал за конспирацию и недопущение в зал посторонних лиц. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ.

 

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Опубликовано 05 Июн 2018 в 17:17. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 57

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