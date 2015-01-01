В Орле закрыли подпольное казино

Сотрудники управления экономической безопасности УМВД нашли в Орле подпольный игровой клуб. Полицейские изъяли в помещении два специальных стола для азартных игр в покер, карты и игральные фишки, — сообщили в пресс-службе УМВД.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники регионального УМВД установили личности гражданина, причастного к организации незаконной игорной деятельности в салоне. Как выяснили полицейские, организатор – гражданин 1985 года рождения, также выполнял функции крупье, вел кассовый учет, контролировал посетителей, отвечал за конспирацию и недопущение в зал посторонних лиц. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 171.2 УК РФ.