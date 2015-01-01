В Орле закрыли сайт, торговавший дубликатами элитного алкоголя

Сотрудники Роспотребнадзора нашли сайт, где размещена информация с предложением о доставке дубликатов элитного алкоголя по низким ценам в различные регионы России, в т.ч. в Орел. По закону есть список товаров, свободная продажа которых дистанционным способом запрещена и алкоголь как раз в этом списке. Поэтому ведомство обратилось с заявлением в Советский районный суд. По решению суда, требования о закрытии доступа к сайту были удовлетворены. Решение суда вступило в законную силу.

 

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Опубликовано 08 мая 2018 в 13:15. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Отзывы и пинг пока закрыты. Количество просмотров: 5

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