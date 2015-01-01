В Орле закрывают подпольные казино

В Орле полицейские пресекли деятельность двух нелегальных игровых залов. В феврале сотрудники управления экономической безопасности совместно с коллегами из уголовного розыска выявили подпольный игровой клуб. Полицейские изъяли десять единиц игрового оборудования.

Кроме этого, подобное нелегальное заведение выявили полицейские в конце декабря прошлого года в Заводском районе города Орла. В помещении, оборудованном под игровой зал, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 игровых автоматов, систему видеонаблюдения и выручку. «Стражи порядка» установили личности пяти человек, причастных к организации незаконной деятельности в обоих выявленных салонах.

Следственным комитетом в отношении всех пятерых возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, — сообщили в пресс-службе УМВД.