В Орле закрывают подпольные казино

В Орле полицейские пресекли деятельность двух нелегальных игровых залов. В феврале сотрудники управления экономической безопасности совместно с коллегами из уголовного розыска выявили подпольный игровой клуб. Полицейские изъяли десять единиц игрового оборудования.

Кроме этого, подобное нелегальное заведение выявили полицейские в конце декабря прошлого года в Заводском районе города Орла. В помещении, оборудованном под игровой зал, сотрудники полиции обнаружили и изъяли 10 игровых автоматов, систему видеонаблюдения и выручку. «Стражи порядка» установили личности пяти человек, причастных к организации незаконной деятельности в обоих выявленных салонах.

Следственным комитетом в отношении всех пятерых возбуждено уголовное дело по факту организации и проведения азартных игр с использованием игрового оборудования вне игровой зоны, — сообщили в пресс-службе УМВД.

 

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Опубликовано 07 Апр 2017 в 14:14. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 30

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Капитан Вадим Потомский пытается ответить на неудобные вопросы


СЪЕШЬ ПИРОЖОК


КАК ЭТО ЧАСТО НЕ СОВПАДАЕТ.


НЕ ПО ПОНЯТИЯМ.


ПРИГОВОР ДОРОЖЕ ДЕНЕГ.


ОШИБКА РЕЗИДЕНТА.


Жил отважный капитан.


Вадима Потомского поздравляют с 23 февраля.


Потомский подполковник


Парня в горы тяни рискни


Поздравление для
Вадима Потомского
с Новым годом!


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