В Орле занялись ливнёвкой

С 7 марта МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» ведет работу по очистке и восстановлению люков ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Орла.

— На сегодняшний день работники «Спецавтобазы» очистили люки, смотровые колодцы и решетки от ила и грязи на ул. Михалицина, на ул. Московской (от Красного моста до завода «Текмаш»), ул Московской (от Красного моста до ул. МОПРа), на перекрестке ул. Советской и Герцена, ул. Московской и Герцена, — сообщила начальник планово-производственной службы предприятия Елена Новикова.

Также идет замена непригодных решеток и восстановление разрушенных колодцев ливневки. В зависимости от степени повреждения приводится в порядок кирпичная кладка, меняются бетонные плиты и люки с обечайкой, асфальто-бетонное покрытие.

Восстановлены колодцы на ул. Московской 66, Паровозной 39 и 60, ул. Новикова (в районе школы №24). Восстановлены решетки на перекрестках ул. Комсомольская и пер. Комсомольский. Приведен в порядок один из колодцев на ул. Тургенева.

В ближайшее время планируются восстановить колодцы на улицах Тульская, Тургенева, Автовокзальная, Южном переулке.