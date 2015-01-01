В Орле занялись ливнёвкой

С 7 марта МУП «Спецавтобаза по санитарной очистке г. Орла» ведет работу по очистке и восстановлению люков ливневой канализации, сообщает пресс-служба администрации Орла.

— На сегодняшний день работники «Спецавтобазы» очистили люки, смотровые колодцы и решетки от ила и грязи на ул. Михалицина, на ул. Московской (от Красного моста до завода «Текмаш»), ул Московской (от Красного моста до ул. МОПРа), на перекрестке ул. Советской и Герцена, ул. Московской и Герцена, — сообщила начальник планово-производственной службы предприятия Елена Новикова.

Также идет замена непригодных решеток и восстановление разрушенных колодцев ливневки. В зависимости от степени повреждения приводится в порядок кирпичная кладка, меняются бетонные плиты и люки с обечайкой, асфальто-бетонное покрытие.

Восстановлены колодцы на ул. Московской 66, Паровозной 39 и 60, ул. Новикова (в районе школы №24).  Восстановлены решетки на перекрестках ул. Комсомольская и пер. Комсомольский. Приведен в порядок один из колодцев на ул. Тургенева.

В ближайшее время планируются восстановить колодцы на улицах Тульская, Тургенева, Автовокзальная, Южном переулке.

 

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Опубликовано 16 Мар 2017 в 12:03. В рубриках: Новости. Вы можете следить за ответами к этой записи через RSS 2.0. Вы можете оставить свой отзыв, пинг пока закрыт. Количество просмотров: 27

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