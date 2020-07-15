В Орле запретили купаться в Светлой жизни и разрешили в Оке

По результатам мониторинга, проведенного управлением Роспотребнадзора по Орловской области, пробы воды с озера Светлая жизнь не соответствовали санитарным требованиям. В связи с этим с 13 июля купаться в этом водоеме запрещено. Специалисты управления коммунальным хозяйством (УКХ) разместили на пляже предупреждающие объявления. Также до 16 июля будет проведено обследование прилегающей к зоне отдыха территории на наличие несанкционированных сбросов сточных вод, — рассказали в пресс-службе горадминистрации.

На данный момент в Орле разрешено купание в районе Городского парка культуры и отдыха на реке Оке. Орловцев убедительно просят во время отдыха на пляжах соблюдать установленную социальную дистанцию для недопущения распространения новой короновирусной инфекции.