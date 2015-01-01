В Орле запретят выгул собак на пляжах и набережных

Депутаты комитета по ЖКХ утвердили перечень мест для выгула собак на территории города. Предполагается, что соответствующий пункт правил благоустройства будет регламентировать понятие «площадка для выгула собак» и требования к ее техническому обустройству. Более того, указывается, что минимальное удаления от санитарных зон источников водоснабжения, расстояние от границы площадки до жилых и общественных зданий должно составлять более 40 метров.

Четко указаны и требования к содержанию площадок. Так, покрытие, предназначенное для выгула собак, должно иметь выровненную поверхность, обеспечивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности животных, а также удобное для уборки. Покрытие части площадки, предназначенное для владельцев собак, должно быть твердое или комбинированное. Подход к площадке также должен быть оборудован твердым покрытием. На площадках должно быть ограждение высотой 1,5 метра. При этом, необходимо учитывать, что расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей не должно позволять животному покинуть площадку или причинить себе травму.

Кроме описания мест для выгула, в документе будет запрещен выгул собак на территории образовательных учреждений, учреждений здравоохранения, на детских и спортивных площадках, на площадках отдыха, в местах купания (на пляжах), в парках, скверах, садах, бульварах, набережных, на кладбищах, на территории объектов культурного наследия, а также в местах проведения массовых мероприятий. Штраф за нарушение правил составит от 1,5 до 2 тысяч рублей. Окончательное решение примут депутаты горсовета уже 28 июня на очередной сессии, сообщили в пресс-службе горсовета.