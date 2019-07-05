В Орле запустили сервис по поиску пропавших животных с учетом геоданных

В Орле заработал проект крупного российского сервиса «поиск пропавших животных». Сайт предоставляет возможность составить объявление о пропаже или находке животного и с помощью технологий поисковой системы покажет его не всем подряд, а только там, где это даст максимальный эффект — поблизости от места пропажи. Пользователям предлагается просто заполнить карточку найденного или потерявшегося животного, и после прохождения модерации объявление появится на сервисе. Из опубликованной карточки автоматически будет сгенерировано объявление на привычных рекламных местах. Его будут показывать тем людям, которые находятся недалеко от места пропажи. Радиус для показа объявления определён на основании информации о поведении потерявшихся собак и кошек.

Сервис по поиску пропавших животных работает бесплатно для пользователей. Создатели подчеркнули, что не могут гарантировать, что сервис найдёт питомца, но современные технологии и медийные возможности смогут существенно увеличить количество неравнодушных людей, способных помочь в поиске.